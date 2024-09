Un mondo a parte di cinema e teatro

Lo spazio culturale ‘Un mondo a parte’ di via Carducci 43, dopo la breve pausa estiva, riprende la sua attività. Oltre ad un ricco programma di cinema e teatro, le novità del nuovo anno sono tre attività gratuite aperte a tutta la cittadinanza: il gruppo hobbisti, il circolo di lettura e il circolo degli scacchi. Si parte, da domani a venerdì, dalle 18 alle 19.30, con la settimana del tesseramento per il gruppo hobbisti, che avranno modo di condividere la loro creatività tra maglia, uncinetto e cucito creativi, con la supervisione dell’artista Stefania Martinico (nella foto). Dal 16 al 20 settembre, invece, si svolgerà la settimana del tesseramento per i circolo di lettura e di scacchi. Dal 23 al 27 settembre invece si svolgerà la settimana del tesseramento per gli interessati alle proposte cinematografiche e teatrali. Un mondo a parte è uno spazio per cinema, teatro, spettacoli, concerti, conferenze, letture, laboratori e incontri. Uno spazio di libertà e partecipazione che nasce per dare alla Spezia una nuova componente culturale, rivolto ad un pubblico variegato e di tutte le età. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 320 7609559 o visitare direttamente il sito https://unmondoapartesp.blogspot.com/.

m. magi