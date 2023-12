Un mese di iniziative. Luminarie, eventi e giochi. Apre il Magico Villaggio

Il Natale accende il Magico Villaggio, che torna a Sarzana con un pacchetto di attrazioni, eventi, occasioni per celebrare le feste in un’atmosfera speciale. Un totale di 39 giorni di apertura per questa cittadella del divertimento, che dopo aver debuttato nel 2019 nel centro storico di Sarzana, trasloca sulla Variante Aurelia all’altezza dello store PittaRosso, con l’organizzazione curata dall’associazione "Per il sociale" insieme all’ideatore Sandro Sabatino e la presenza del luna park dei Fratelli Lazzari. La lunga carrellata di eventi, fra luminarie, un maxi albero, la casa di Babbo Natale, il villaggio degli elfi, il kindergarten con i giochi, le animazioni e i laboratori per i bambini, inizierà questo pomeriggio alle 17, orario dell’inaugurazione ufficiale, anche se la struttura aprirà già dalle 14.30: a dare il via alla festa saranno gli allievi della scuola di danza Dancing Project con una speciale esibizione.

Il Magico Villaggio, grazie a un’operazione di co-marketing che coinvolge una serie di attività del territorio e lo stesso luna park, sarà anche occasione per ottenere sconti, regali e biglietti omaggio per le giostre. "Questo evento ha diverse finalità - sottolineano gli organizzatori - : offrire ai giovani spazi e occasioni per incontrarsi e staccarsi dai device elettronici, incentivare il commercio, aiutare le imprese in difficoltà sostenendole con iniziative di finanza agevolata, assistenza legale e in crisi d’impresa". Inoltre, parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato. Il Magico Villaggio sarà aperto dalle 14.30 alle 19 da lunedì al giovedì, stesso orario, con l’aggiunta della fascia 20.30-23.30 venerdì e sabato, 10-20 domenica, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania 14.30-23. Questi gli altri eventi in programma: Il Grinch contro Olaf e Babbo Natale (8 dicembre, tutto il giorno), La Casa di Babbo Natale (9), Babbo Natale…rapito da Grinch! (10), Avengers-Marvel da Lucca Comics (16, dalle 16.30 alle 17.30), Fauti Diavoli del Trentino (23, ore 15), Walt Disney - Frozen - Il regno di ghiaccio (25 ore 17.15), Magic Show (26), Cosplayer da Lucca Comics (1° gennaio 2024, dalle 16 alle 20), le Befane Show & My Dance Crew (6, ore 15).