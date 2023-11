Un medico in più per l’alta Val di Vara. Dopo le proteste, arriva la svolta

La lotta è stata lunga ed estenuante, ma alla fine l’Alta Val di Vara avrà un medico di famiglia in più. L’ufficialità è arrivata giovedì: il dottor Edoardo Maria Minetto infatti ha accettato ufficialmente l’assegnazione per la zona di Varese Ligure, e a partire da gennaio l’Alta Val di Vara avrà dunque due medici di famiglia titolari. I due professionisti operereanno nell’ambito dei servizi sociosanitari della ’Comunità in salute’, il progetto per offrire una rete di servizi integrati e di prossimità. Una notizia che ha ovviamente catturato la soddisfazione del Comitato per la salute pubblica Varese Ligure, che da mesi lottava per ottenere un nuovo medico di famiglia dopo che, a causa dei pensionamenti, era rimasto in servizio un solo medico per quasi tutta l’alta vallata. Il Comitato, dopo una petizione firmata da 700 persone, il 12 settembre scorso aveva protestato a Genova con un sit-in sotto l’aula del consiglio regionale per sensibilizzare sulla grave situazione in cui si trovava l’alta Val di Vara, costretta a dividersi un solo medico di medicina generale. "Una notizia che abbiamo atteso a lungo e che finalmente si è concretizzata grazie agli sforzi collettivi della nostra comunità – spiega il comitato guidato da Mauro Rattone –. Abbiamo lottato per migliorare una situazione ormai diventata precaria anche a causa di un’amministrazione comunale che non ha mai voluto ascoltare le esigenze del territorio. Ringraziamo l’assessore regionale, ma non possiamo ignorare la mancanza di rispetto dimostrata dall’amministrazione di Varese Ligure: è sorprendente vedere come cerca di accaparrarsi meriti senza riconoscere i veri sforzi della comunità. Questo comitato è nato per cercare risposte concrete e farsi portavoce di criticità insostenibili". Sull’esito della vicenda, più volte oggetto di discussione anche in consiglio regionale, hanno espresso soddisfazione i sindsci dell’alta Valle e il consigliere regionale Claudio Muzio.

Matteo Marcello