Un maxi bando per 436 infermieri

Occasione da non perdere con il maxi bando dell’Asl1 della Liguria finalizzato alla copertura di 436 posti di lavoro come infermiere. Si tratta di un bando unificato per l’area ottimale 1 – "Riviera Ligure di Ponente" (Asl1, Asl2, Istituto Giannina Gaslini) che prevede l’assunzione a tempo indeterminato. Nel dettaglio si tratta di 120 posti per Asl1, di cui 36 riservati ai volontari delle Forze Armate, poi 240 posti per Asl2, di cui 72 riservati ai volontari delle Forze Armate. Per il Progetto Gaslini diffuso sono previste 30 assunzioni con sede di assegnazione nelle strutture di Pediatria nel territorio di Asl1, di cui 9 riservati ai volontari delle Forze Armate e altri 46 per le strutture di pediatria di competenza dell’Asl2, di cui 14 riservati ai volontari delle Forze Armate. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione al concorso per quale azienda o istituto concorrono, potendo comunque esprimere anche più preferenze. Per partecipare, oltre ai requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, serve diploma di laurea triennale abilitante alla professione sanitaria in infermieristica oppure diploma universitario di infermiere, o diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano oltre all’iscrizione all’albo professionale. I concorrenti saranno selezionati mediante tre prove d’esame: una scritta, una pratica e una orale, oltre alla valutazione dei titoli. La domanda deve essere presentata tramite procedura telematica che sarà disponibile sul sito dell’Asl1 www.asl1.liguria.it dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale. Sul sito è già possibile prendere visione della delibera che autorizza la selezione pubblica e relativi dettagli.