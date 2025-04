Un mare di occasioni. La Blue Economy spiegata ai ragazzi dalle aziende leader

La storia della città è legata al mare e allo sviluppo di capacità, studio e impresa che nel tempo si sono sviluppate e arricchite. La grande risorsa della Blue Economy sarà anche al centro di una giornata di testimonianze, numeri e progetti organizzata domani, venerdì, in Camera di Commercio da Confindustria, Confartigianato e Cna la Spezia. Un’occasione rivolta soprattutto ai giovani studenti che avranno la possibilità di ascoltare dai protagonisti d’impresa e dalle associazioni di categoria il punto sul settore, il punto con le associazioni di categoria.

A supporto verranno presentati, come anticipato da Marco Casarino, i dati in crescita della blue economy ovvero quelle attività che sono strettamente collegate all’economia del mare. Numeri in crescita nel 2024 di almeno il 5.3% legate alla filiera ittica, industria delle estrazioni marine, cantieristica, movimentazione di merci e passeggeri, servizi di alloggio e ristorazione, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative connesse al turismo. La blue econonomy ha garantito occupazione a Spezia a 16.524 persone registrando un +3,6% in un anno. Per quanto riguarda le presenze turistiche sono stati recuperati e superati i dati precedenti all’emergenza sanitaria.

L’appuntamento di venerdì, aperto a tutti, in sala Marmori dalle 9 alle 11 sarà un approfondimento delle prospettive della filiera del mare per il territorio spezzino e oltre alle imprese e associazioni avrà la presenza degli istituti scolastici Its Academy La Spezia e l’istituto Einaudi Chiodo corso allestitori nautici coinvolti grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Si inizia con i saluti di Patrizia Saccone, assessore allo sviluppo economico del Comune della Spezia; Paolo Figoli, presidente di Confartigianato; Mario Gerini presidente di Confindustria La Spezia, Davide Mazzola, presidente di Cna.

Le testimonianze d’impresa sono di Rudy Biassoli, presidente del Consorzio Marittimo Cinque Terre Golfo dei Poeti; Fabrizio Forma, amministratore delegato di Artsub; Guido Penco, direttore tecnico di Baglietto. Cosa sai del mare? Giochiamo! attività con le scuole e premiazione a cura delle associazioni. La presentazione del report sul settore è curata da Olivia Zocco, funzionario della Camera di Commercio e conclusioni di Marco Casarino, segretario generale dell’ente camerale.

Alla presentazione della giornata erano presenti nella sala giunta della Camera di Commercio il segretario Marco Casarino le associazioni di categoria rappresentate da Paolo Figoli, Giuliana Vatteroni, Nicola Carozza quindi Mario Gerini e Marco Faconti di Confindustria.

Massimo Merluzzi