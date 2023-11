Un mare di cioccolato a Fiumaretta

Un mare di cioccolato. La dolce e decisamente golosa iniziativa è in programma domani, sabato, a Fiumaretta e rientra nel programma di idee e manifestazioni lanciate dal gruppo di lavoro per tenere accesa la frazione marinara del Comune di Ameglia anche nel periodo autunnale e invernale in attesa del ritorno della bella stagione. Il progetto lanciato dalla cooperativa Terre del Magra di Fiumaretta e dall’associazione culturale Vivere Fiumaretta è stato condiviso con le attività commerciali della zona ottenendo il supporto dell’amministrazione comunale di Ameglia con lo scopo di mettere insieme iniziative, laboratori, corsi di cucina, pasticceria e artigianato aperti non soltanto ai residenti del territorio amegliese. Domani dalle 14.30 nella piazzetta "Sandro Pertini" di Fiumaretta lo chef e esperto pasticcere Daniele Marselli mostrerà come trattare e utilizzare il cioccolato, inoltre saranno aperte le bancarelle di caldarroste, vin brulè, musica e caccia al tesoro in compagnia di Wily Wonka e gli Umpa Lumpa e tombola. Alle 21 alla sala polifunzionale "Dario Capolicchio" invece si disputerà il torneo di burraco. In caso di pioggia la festa si svolgerà al ristorante dello stabilimento balneare Bagno Venezia. Hanno contribuito all’iniziativa oltre ai commercianti di Fiumaretta anche Credit Agricole e l’officina meccanica Rvs La Spezia.