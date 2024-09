Un ’Mandala di pace’. Due giornate curate dalla docente Tacconi

La rete spezzina Pace e Disarmo invita la cittadinanza, adulti e bambini, a partecipare alla realizzazione di un “Mandala della Pace” che si terrà in piazza Europa domani, sabato, alle 18. Oggi invece sempre in piazza Europa, dalle 15 alle 18 si apre il laboratorio per la colorazione del sale, utilizzato per realizzare il Mandala. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di guanti di plastica e sabato possibilmente vestiti di bianco. L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni della Spezia, Castelnuovo Magra e Fosdinovo e si realizzerà in modo condiviso con la conduzione di Tiziana Tacconi, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera.

Questa iniziativa sostituirà il presidio di lunedì 9 settembre che si svolgerà il 16 settembre in piazza Mentana alle 18. Il Mandala è un’immagine dinamica che da un centro aggrega ed integra persone che spesso non si conoscono e che dalla partecipazione a questa opera condivisa vengono invitati a connettersi a se stessi, a riflettere sul rapporto che hanno con gli altri, a concentrarsi sul momento presente, a ricreare la pace.

