Un libro sul vizio del gioco d’azzardo

Al centro sociale di via Fermi a Ceparana, domani alle 18, sarà presentato il libro ‘Affondare l’azzardo’, di Luke Gambler, pseudonimo di un uomo affetto da disturbo da gioco d’azzardo; una storia vera in cui l’autore desidera mandare un messaggio a tutti coloro che come lui sono rimasti vittima di questa dipendenza ma allo stesso tempo rivolgersi a chi non si è imbattuto in questa trappola perché non ci si imbatta. Per sua scelta l’autore ha deciso di devolvere interamente il ricavato della vendita ad una associazione di promozione sociale che si occupa di persone che soffrono di questo disturbo. Alla presentazione parteciperanno il sindaco Alberto Battilani, la responsabile dell’Area Servizi sociali del Comune Tiziana Della Rosa, il dirigente psicologo referente Asl5 Alfredo Casini, il Consorzio Cometa, la presidente And - Azzardo e nuove dipendenze Daniela Capitanucci, l’avvocato Felicia Piacente in qualità di amministratore di sostegno e Mauro Bonanno, editore A&B editrice.