Un istruttore tecnico per il Comune di Neirone

Il Comune di Neirone in provincia di Genova ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo parziale 24 ore settimanali e indeterminato di 1 istruttore tecnico. Richiesto diploma di istruzione tecnica secondaria di secondo grado, rilasciato al termine di uno dei seguenti indirizzi di studio: costruzioni, ambiente e territorio; geometra. Oppure una laurea assorbente in ingegneria, architettura e simili anche triennale. Preselezione. La prova scritta potrà essere preceduta da una prova preselettiva, qualora il numero dei candidati ammessi fosse superiore a 50. Le prove d’esame consistono in una prova scritta e una prova orale che si svolgerà nella modalità del colloquio (maggiori info nel testo integrale del bando). La prova scritta si svolgerà con strumenti informatici e digitali. Per chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al numero di telefono 0185 936003. La presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso il portale www.inpa.gov.it nella sezione ‘bandi e avvisi’.