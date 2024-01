Un incontro sulla fotografia stenopeica

A Sarzana nella rassegna ’Incontri con l’autore’, promossa dal Circolo fotografico sarzanese, martedì 23 gennaio 2024 alle 21, nella sede del comitato per la terza età ’Mauro Acconci’ di via Brigata Partigiana Muccini 28, sarà la volta del maestro Claudio Ferri, che spiegherà cosa è il foro stenopeico, chi lo usava e perché. Un incontro con un fotografo itinerante, viaggiatore instancabile e appassionato di tecnica stenopeica, che cattura il mondo con le sue macchine fotografiche costruite con scatole e altri vari materiali, con le quali in modo calmo e sereno, conserva immagini di città frenetiche e vivaci. Un piccolissimo foro al posto dell’obiettivo come un diaframma molto chiuso, con tempi di posa lunghissimi e una profondità di campo con effetti suggestivi, è la fotografia stenopeica. Nonostante la semplicità del tipo di ’macchina’ fotografica, la possibilità creativa risulta molto ampia. Claudio ama fotografare paesaggi, boschi, montagne, per cui camminando a piedi, torna molto spesso in luoghi già visitati, ritrovando scorci già immortalati che fanno da questo lo stimolo alla sua creatività; e la foto stenopeica gli è di supporto. L’evento non è riservato soltanto ai soci, ma è aperto a chiunque desideri approcciarsi a una tecnica interessante ed affa. È richiesta la prenotazione inviando mail a: [email protected].