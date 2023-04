Un guardiaparco e un impiegato

Due concorsi dell’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara per assumere un impiegato e un guardiaparco, entrambi a tempo indeterminato. Partiamo dalla figura amministrativa, contabile, a tempo parziale e indeterminato per diciotto ore settimanali. Per partecipare bisogna avere almeno il diploma di scuola superiore, patente B oltre ai requisiti generici richiesti per lavorare nel settore pubblico. Il secondo concorso riguarda invece la copertura di 1 posto di Guardiaparco, a tempo parziale e indeterminato, per 18 ore settimanali. Per partecipare oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, il candidato deve avere idoneità psico-fisica-attitudinale all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso, con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, e) non avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali, che limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione; norma da riferirsi anche all’uso di armi a canna lunga, canna corta e per teleanastesia connesse alla gestione faunistica, possesso del diploma di scuola superiore e patente B. Le domande devono essere inviate entro il 21 aprile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara – Via Paci, 2 – Sarzana (SP). Sul retro della busta il concorrente deve apporre cognome, nome, indirizzo e l’indicazione dell’oggetto del Concorso cui partecipa, oppure con posta elettronica certificata - sottoscritta mediante firma digitale - a [email protected] Saranno accettate anche le domande non sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza personale di posta elettronica certificata con allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.