Un ’grazie’ agli spezzini dall’associazione ucraina

In occasione della festa nazionale dell’indipendenza Ucraina si è svolto sotto gli archi di piazza Verdi un flash mob organizzato dall’associazione ’Heroiam Slava’ per ringraziare tutti i cittadini spezzini e italiani che stanno aiutando la comunità con la vicinanza e donazioni. Intanto domani, mercoledì, è prevista una nuova gita per i bambini rifugiati ucraini organizzata oltre che dall’associazione ’Heroiam Slava’ anche dall’ associazione del Circolo Nautico ’Il Gigante’ di Monterosso nell’ambito dell’iniziativa denominata Cinque Terre For Ukraine. Questa volta i bambini partiranno sulle barche dalla spiaggia del Gigante di Monterosso, faranno il bagno lungo la costa per poi sbarcare a Vernazza dove Pro Loco, Comune e la comunità di Vernazza accoglieranno la comitiva. E’ prevista anche la visita al castello prima del rinfresco offerto dal comitato organizzatore. Infine ritorno a Monterosso e nel pomeriggio i bambini che vorranno potranno continuare a provare e divertirsi effettuando giri in kayak, sempre sulla spiaggia del Gigante.