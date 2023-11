Un geometra per il Galliera a tempo indeterminato

L’ente ospedaliero Galliera di Genova cerca 1 geometra con un concorso pubblico, per titoli ed esami, assistente tecnico a tempo indeterminato. Fra i requisiti specifici richiesti, è necessario il possesso del diploma tecnico a indirizzo costruzioni, ambiente, territorio (nuovo ordinamento), diploma di geometra ovvero diploma di perito industriale in edilizia (ordinamento previgente) oppure titolo superiore assorbente. I candidati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione, una volta ultimata la procedura telematica, alla Direzione Generale dell’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera – Genova, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova. La prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti previsti. Sono previste poi prova scritta con svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica, prova pratica su esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e prova orale. Per altre info chiamare dal lunedì al venerdì dalle 80 alle 10 e dalle 13.30 alle 15 lo 010 5632054.