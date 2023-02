Un genere spaventoso ma eccitante

Nato nel diciottesimo secolo, il genere horror ha conosciuto nel corso del tempo una fortuna sempre maggiore. L’horror è basato su storie che suscitano paura e che trattano soprattutto di demoni, creature mostruose o uomini spietati. Quando guardiamo un horror chiudiamo gli occhi nelle scene più terrificanti e sobbalziamo per lo spavento ma aspettiamo con il fiato sospeso lo sviluppo della storia. In classe ci siamo posti una domanda: perché alle persone piace essere terrorizzate dagli horror? Perché la paura fa salire l’adrenalina (Matteo D.); la paura nel vedere i film horror è diversa da quella che proveresti se tu fossi il protagonista nella realtà, quindi puoi vivere la sensazione della paura senza correre rischi (Pierdavide), sapendo che non è reale ti diverti ad aver paura (Luigi), perché ti immedesimi col personaggio e sei coinvolto dalla colonna sonora (Helèna), perché gli horror parlano di temi affascinanti come il paranormale (Nicole), perché possono esorcizzare le tue paure (Leonardo). Quindi l’horror, pur parlando spesso di morte e fatti macabri, attira lo spettatore che si sente vivo.