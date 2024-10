Un furgone carico di mobili e cartongesso, denunciato uno 'svuotacantine'

La Spezia, 11 ottobre 2024 - Un altro svuotacantine denunciato dalla polizia locale per gestione di rifiuti non autorizzata.

Nella mattinata odierna, al termine di una veloce attività d’indagine, è stato denunciato dal Comando della municipale, l’ennesimo svuotacantine sorpreso a violare la stringente normativa in vigore a tutela dell’ambiente.

I fatti risalgono all’altro ieri quando alle 22.20 circa, uno straniero, alla condotta di un autocarro è stato fermato in via Sarzana da una pattuglia in abiti civili mentre trasportava rifiuti di varia natura. In particolare il cassone dell’autocarro era completamente pieno di rifiuti costituiti – per quanto potuto accertare - da pezzi di mobilio, materassi, vasi ed oggetti in materiale polimerico, suppellettili, Raee, materiali metallici, cavi elettrici, pannelli in cartongesso, materiale da coibentazione ed una vasca da bagno in vetroresina.

Il veicolo fermato, era stato notato parcheggiato in via Sarzana fin dal primo pomeriggio in una piazzola di sosta già colmo dei rifiuti, pertanto il Comando ha disposto un servizio di appostamento in abiti civili da parte di una pattuglia, in attesa che il conducente tornasse per allontanarsi col carico.

È apparso subito evidente che il materiale fosse riconducibile all’attività di sgombero di cantine, solai e garage effettuata dal conducente, risultato iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche se l'iscrizione risultava sospesa per precedenti violazioni già contestate dalla Polizia Locale.

Al termine delle indagini, condotte anche grazie alla videosorveglianza comunale che ha permesso di ricostruire i movimenti dell’autocarro, lo straniero è stato denunciato per la violazione prevista dall’art. 212, sanzionata dall’art. 256 c. 1 lett. a) D.Lgs 152/2006 (attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi in assenza della prescritta iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali), accompagnato da una sanzione immediata per l’importo di 3.200 euro ed il veicolo è stato posto sotto sequestro.