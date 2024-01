Un esperto in contabilità. Bando di Atc Esercizio

Atc Esercizio alla Spezia informa che è stato pubblicato un bando per la selezione di un esperto in contabilità e controllo di gestione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. La risorsa ricercata sarà inserita nell’ambito della funzione amministrazione, controllo e finanza per essere adibita alle mansioni e ai compiti rientranti nel profilo della figura professionale rivestita di ’Collaboratore di ufficio’ e si occuperà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di attività di registrazione fatture attive e passive con verifica degli adempimenti richiesti, registrazione prime note e analisi schede contabili, controllo conti correnti bancari e registrazione competenze, aggiornamento file per controllo di gestione e predisposizione reportistica, solleciti a clienti. Richiesti titoli di studio specifici, ragionieri, periti commerciali o lauree assorbenti: si rimanda alla lettura del testo integrale del bando di concorso. Scadenza domande: 26 gennaio. Per informazioni contattare la segreteria al numero 0187 52254 oppure visitare il sito www.atcesercizio.it