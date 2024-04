Un duo da ’Golden Voices’

La musica è da sempre un elemento in più che caratterizza la vita di famiglia. Una passione che li ha portati soprattutto a divertirsi e, piano piano, anche a conquistare premi, riconoscimenti e attestati nei vari concorsi canori ai quali hanno partecipato seppur non in coppia sul palco, ma come allievo e insegnante-mamma. E proprio grazie all’intuizione della mamma è arrivato il primo grande successo in una competizione internazionale alla quale hanno partecipato concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Davvero una bella soddisfazione per il duo composto da Damiano Cargiolli e Aurora Millo entrambi residenti a Santo Stefano Magra duo vincitore, in rappresentanza dell’Italia, del concorso internazionale ’Golden voices award’ che si è tenuto a Cannes. L’aspetto singolare e poetico del bellissimo traguardo è che l’insegnante di canto dei due ragazzi è Aledi Morelli, la mamma di Damiano, di professione maestra alla scuola primaria ’Fermi’ di Santo Stefano Magra e vocal coach per passione. Anche il babbo Manuel è un interprete molto conosciuto. I due giovani sono allievi della Tap Dancing di Albiano Magra diretta da Monia Piva, una vera e propria accademia che prepara i ragazzi al canto e alle discipline musicali, ballo e teatro. La sezione vocale composta da una quindicina di allievi è affidata proprio a Aledi Morelli, da sempre appassionata di canto e ideatrice nelle sue esperienze alla scuola dell’infanzia del quartiere di Sarzanello e successivamente alla ’Mattazzoni’ a Sarzana di bellissimi spettacoli che hanno avuto come protagonisti i piccini. Il figlio Damiano, 17 anni, studente al liceo musicale ’Cardarelli’ di Spezia, e Aurora Millo, 16 anni, che frequenta un istituto professionale, da anni sono iscritti all’accademia Tap Dancing prendendo parte non soltanto alle performance canore ma anche agl spettacoli di ballo e musical. Dopo aver superato la lunga fase delle selezioni hanno partecipato al concorso di Cannes e si sono imposti con il pezzo ’Esseri umani’ di Marco Mengoni interpretato anche con la lingua dei segni. Una performance perfetta dal punto di vista tecnico e scenico che ha convinto la giuria composta da professionisti della musica francese. Oltre al premio Damiano e Aurora si sono aggiudicati anche una borsa di studio per partecipare all’Accademia del cinema e di canto sempre a Cannes.

Massimo Merluzzi