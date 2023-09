Un ’Concerto verticale’ nella Torre dei Vescovi con Maggiani e Apice

Un concerto in verticale per celebrare la mostra fotografica di Maurizio Maggiani (nella foto) allestita all’interno della torre dei Vescovi di Luni nel borgo collinare di Castelnuovo Magra. L’originale iniziativa artistica è in programma sabato pomeriggio e avrà come protagonisti l’autore della rassegna dal titolo ’Narciso meccanico. Una fotocamera per specchiarsi nel mondo’, che prosegue l’idea ormai diventata un classico dell’estate castelnovese di affidarsi ai grandi nomi della fotografia, e il giovane cantautore spezzino Apice a voce, chitarra e pianoforte accompagnato da Emma Biglioli al violoncello, Francesco Mazzali al sax e Fabio Mano alla chitarra. Il concerto verrà suddiviso in tre orari, dalle 17 alle 19, con posti limitati e quindi soltanto su prenotazione contattando il numero 329-0099418.

Il ’concerto verticale’ si articola scalando i sei piani della torre di piazza Querciola eseguendo un brano per ogni fermata attraversando così la mostra curata da Archivi della Resistenza in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra. Il concetto di "concerto verticale" nasce dal desiderio di ripensare ai luoghi dove eseguire musica e quindi portare i suoni anche nei luoghi più insoliti. Sarà inoltre una prova di presentazione del disco al quale sta lavorando Apice per La Clinica Dischi. Un’anticipazione dunque di brani inediti pronti ad arrampicarsi per le ripide scale della torre, per farsi ascoltare anche attraverso i riverberi culturali che scaturiscono dalle immagini fotografiche di Maggiani arricchite dalle illustrazioni di Michele Peroncini. Oltre ai musicisti parteciperanno al concerto ospiti a sorpresa. L’evento si avvale inoltre del contributo del Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, Fototeca provinciale di Fermo "Mario Dondero", Spazi Fotografici, Circolo Arci Castelnuovo Magra e Pro Loco.

m.m.