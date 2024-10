Un chilo di cocaina in auto. Operaio già ai domiciliari finisce a Villa Andreino

Una volta immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro. Stiamo parlando del panetto di oltre un chilogrammo di cocaina trovato nel veicolo di un 35enne di origine albanese, arrestato dai carabinieri. L’episodio, mercoledì sera a Vezzano Ligure. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto agli arresti domiciliari per un’altra vicenda penale e di conseguenza soggetto a vigilanza, veniva intercettato dalla pattuglia a bordo del proprio furgone, in orario prossimo al rientro a casa dopo l’attività lavorativa autorizzata. A tradire l’uomo, il nervosismo mostrato nel corso del controllo operato dai militari del Norm di Sarzana, ai quali è bastato effettuare un controllo approfondito del furgone. Durante la perquisizione sul mezzo è stato infatti trovato – e poi sequestrato – un panetto contenente oltre un chilogrammo di cocaina e oltre 2000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette e l’immediato trasferimento a Villa Andreino, a disposizione della Procura. Nella stessa giornata, a Fossitermi, è finito in manette anche un 19enne spezzino: trovato inizialmente con addosso 4 grammi di hashish, è stato oggetto di perquisizione domiciliare che ha portato i carabinieri a scoprire altri nove panetti, per un totale di circa 900 grammi.