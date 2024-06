Un brindisi per il Gaslini. Il buon esempio di Jacopo

La lezione di vita arriva da un ragazzino che, martedì prossimo, compirà 12 anni. Jacopo Bonanini ha messo in pratica l’arte ereditata da papà Heidi conosciutissimo viticoltore di Riomaggiore e l’ha trasformata in un bellissimo messaggio di solidarietà. Dal "suo" vigneto coltivato nel tratto di Punta Montenero infatti è nato il vino "Upapu", il soprannome dialettale con il quale il ragazzino è conosciuto. Le 60 bittiglie di bianco della vendemmia 2023 sono state vendute e il ricavato di 1.200 euro è stato devoluto all’ospedale Gaslini di Genova. L’altro giorno Jacopo è stato ricevuto all’ospedale pediatrico del capoluogo ligure dal professor Carlo Dufour direttore del reparto di emato-oncologia dell’ospedale, che lo ha voluto conoscere personalmente, e gli ha consegnato l’assegno. Il primario dopo averlo ringraziato ha spiegato l’importanza delle donazioni sia per la ricerca, l’acquisto di attrezzature ma anche per consentire a tanti medici di approfondire la conoscenza e freqeuntare centri specializzati nel mondo.

Felicissimo il padre che ha raccontato l’aneddoto curioso. "Tutto è nato – ricorda Bonanini – da una richiesta di acquisto di un modello di scarpe decisamente molto costoso. Allora per fargli comprendere il valore dei soldi l’ho quasi sfidato a guadagnarli per potersele comprare. E così ha iniziato a curare la vigna, imparando la raccolta, la sgranatura, la pulizia fino all’imbottigliamento. Un giorno però mi ha confessato che avrebbe rinunciato volentieri alle scarpe per donare il ricavato della vendita del vino in beneficenza. Per noi è stato un gesto commovente e così una volta realizzata l’etichetta abbiamo venduto 60 delle 66 bottiglie prodotte consegnando il ricavato all’ospedale. Un ringraziamento speciale a Pietro Pisano che ha lavorato dietro le quinte per organizzare questa meravigliosa giornata nella massima segretezza fino alla fine con grande sorpresa da parte di Jacopo".

E adesso Jacopo che ha appena completato la prima media sta già pensando al prossimo lavoro. "E’ già pronto per la prossima vendemmia, intanto proseguiamo nelle lezioni di viticoltura e soprattutto nel divertimento. A agosto inizieremo la vendemmia in barca, un ritorno all’antico che per noi rappresenta davvero un forte legame con la tradizione e radici".

Massimo Merluzzi