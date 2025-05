Un ascensore per la felicità. Regalo speciale alla CRI di Follo

Un ascensore per la socialità. La nuova sede della Croce Rossa Comitato di Follo ha potuto installare un ascensore inclusivo grazie alla generosità della Fonderia Boccacci. Ii rappresentanti della Cri hanno ricevuto dall’amministratore delegato dell’azienda Angelo Lazzari e dal direttore generale Nicolò Agrifogli l’apparecchiatura che consentirà di rendere l’edificio accessibile a tutti. Un gesto che va oltre la beneficenza e l’inclusione ma guarda al futuro. Il presidente della Croce Rossa comitato di Follo, Walter Cresci, ha voluto ringraziare con una lettera l’azienda l’azienda. "Grazie a questo contributo – ha scritto – la nuova sede potrà ospitare con maggiore efficacia l’Officina della Salute, un ambulatorio dove medici specialisti offriranno consulenze di valore a cittadini spesso costretti a lunghi viaggi per accedere a visite in presidi sanitari non solo della nostra regione. Un servizio essenziale che ora diventa più vicino e accessibile per tutti, in particolare per chi vive in zone decentrate e soprattutto per la bassa Val di Vara".

La sede non sarà soltanto un presidio sanitario ma uno spazio polifunzionale dove poter favorire l’incontro e il dialogo.

Un centro culturale, ricreativo e sociale facendo incontrare i più anziani con i giovani vivendo momenti di convivialità: una partita a carte, due chiacchiere, una cena. "Sarà una vera fucina di idee – ha concluso Cresci – “dove i vecchi saperi si trasformeranno in rinnovata efficienza, al servizio del territorio. L’azienda Boccacci ha mostrato, ancora una volta, quanto il mondo dell’impresa possa incidere positivamente sulla vita reale delle persone".

Massimo Merluzzi