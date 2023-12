’Un anno per Tramonti’ alla Mediateca

In programma lunedì 11 dicembre alle 17 alle Mediateca Regionale Ligure ’Sergio Fregoso’ di Via Firenze 37 l’iniziativa ’Un anno...per Tramonti’, organizzata dall’associazione ’Per Tramonti’. Nel corso della giornata verranno illustrate le attività dell’associazione svolte in partenariato con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Comune di Spezia. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, coltivatori, produttori di vini, artigiani dei muri a secco, esperti ed appassionati fotografi. Per l’occasione saranno presentati il Cimento 2022 (vino realizzato nei territori ricevuti in comodato), il calendario “Il mio Tramonti 2024”, il Progetto “Tramonti 2025”, il lLibro “Tramonti” di Luciano Cremascoli e il libro “Dizionario enciclopedico del dialetto di Biassa“. "Un’occasione per partecipare, proporre, interessarsi a questo straordinario, unico angolo di territorio" dicono gli organizzatori.