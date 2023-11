Un albero per ogni nuovo nato. Appuntamento alla Mediateca per festeggiare i nuovi nati

Per festeggiare tutti i bambini nati nel 2022 (630) il Comune ha organizzato ‘Un albero per ogni nuovo nato’. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il 21 novembre alle 10 alla mediateca regionale, verrà donata una pergamena come ‘certificato di padrinatomadrinato’ delle piante e delle essenze dedicata ad ogni bambino. "Ogni nuova vita deve essere un momento di grande festa per tutta la Comunità, gli alberi cresceranno insieme ai bambini", dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini. Per informazioni: unal[email protected] o telefonare allo 0187.727437.