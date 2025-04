Ugo Guidi e Thomas Diego Armonia. In una mostra sintonie e differenze

Ugo Guidi e Thomas Diego Armonia faccia a faccia al Museo Ugo Guidi 2 di Massa. Lì, fino all’11 maggio, si sviluppa la mostra ‘Guidi e Armonia, tra Novecento e Contemporaneità’ a cura dello spezzino Francesco Millepiedi. "Una mostra – spiegano gli organizzatori – che pone l’attenzione sulla possibilità di cogliere elementi comuni tra autori, nonostante le differenze dettate dal tempo e dallo spazio. In questo dialogo le tradizioni artistiche e scultoree della Toscana del Novecento, entrano in contatto con una visione contemporanea e internazionale dell’arte, creando un curioso incontro tra scultura e pittura, tra realtà e fantasia". Armonia, parigino, vive da qualche anno a Sarzana. "L’artista italo-francese Thomas Diego Armonia, infatti, guarda a grandi maestri come Paolo Veronese, Piero di Cosimo, Carlo Crivelli e Bernardo Azzolino, i quali costituiscono fonti di ispirazione per l’artista che intende riassumere la potenza espressiva del quattrocento, cinquecento e seicento, riproducendo opere in chiave contemporanea", spiegano i promotori presentando la mostra. "Differentemente, Ugo Guidi si focalizza su quello che è il suo tempo, il Novecento, costituito da innovazioni e contraddizioni, tipiche di un secolo particolarmente suggestivo e complesso. Ottone Rosai, Mino Maccari e Achille Funi sono solo alcuni dei grandi nomi che vengono in contatto con l’artista pietrasantino. Lo scultore toscano è cruciale per lo sviluppo della scultura italiana, che nel XX secolo trova riferimento in figure come Francesco Messina, Arturo Martini, Marino Marini e Adolf Wiltdt. Guidi mantiene interesse per il dinamismo e il movimento, elementi fondanti che costituiscono la maturità artistica dell’autore". Al vernissage sono intervenuti gli organizzatori spezzini della produzione Eventi Salute Società Spettacolo, l’artista Thomas Diego Armonia, il curatore Millepiedi, la direttrice di Mug2 Clara Mallegni, il presidente del Museo Mug2 Mario Locatelli, il direttore di Mug (Museo Ugo Guidi di Forte dei Marmi) Vittorio Guidi, il violinista spezzino Federico Cappa (che ha composto le musiche che vengono emesse nelle stanze) e il produttore, anch’esso spezzino, Pietro Balestri. La mostra sarà visitabile al Museo Ugo Guidi 2, situato a Massa in via Alberica, da venerdì a domenica dalle 16 alle 19, con ingresso sempre libero. Ricordiamo che il Mug 2 (Museo Ugo Guidi 2) – Museo Solidale di Massa – nasce dalla collaborazione con la onlus ‘Un Cuore un Mondo’, presieduta da Mario Locatelli, per il sostegno e supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici. Per informazioni è possibile contattare il numero 393 2816003 o scrivere una mail a [email protected].

Marco Magi