Ufficio postale chiuso per lavori. Scattano le opere del piano Polis

Da ieri l’ufficio postale di Riomaggiore è interessato da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede è inserita nell’ambito di ‘Polis’ il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Durante il periodo dei lavori, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi all’ufficio postale di Manarola, situato in Via Discovolo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. La riapertura dell’ufficio postale di Riomaggiore è prevista entro il mese di marzo.

L’intervento di riqualificazione della sede coinvolgerà l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento. Con Polis, sarà possibile richiedere allo sportello i servizi Inps per i pensionati quali il cedolino della pensione, la certificazione unica, il modello ‘Obis M’.

Sarà possibile ottenere i certificati anagrafici e di stato civile, e chiedere il passaporto, la Cie.