È ubriaco e scappa dalla polizia durante un controllo, fermato e denunciato

La Spezia, 21 novembre 2023 – Due denunciati nelle operazioni del weekend della polizia.

Prosegue infatti l’intensa attività di controllo del territorio della Questura spezzina, con servizi dedicati a cura del personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico affiancato dagli operatori del Reparto prevenzione crimine Liguria di Genova, sia in ottica di prevenzione che di repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, con controlli mirati nel contesto del centro cittadino e del Quartiere Umbertino.

Nel weekend le attività di polizia hanno permesso di identificare circa 300 soggetti e 35 veicoli nelle aree delle città di maggiore aggregazione ed oggetto di alcuni esposti da parte della cittadinanza, con controlli estesi anche ad alcuni esercizi pubblici noti ai giovani frequentatori della movida spezzina.

Durante la notte di venerdì, gli operatori della squadra volante, nel corso di un controllo in piazza Brin, hanno notato uno scambio sospetto tra due individui, i quali alla vista della pattuglia scappavano. Gli agenti hanno fermato uno dei due, trovandolo in possesso di 8,30 grammi di hashish e di una cospicua somma di denaro. L’uomo, con precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti, è stato condotto in questura per gli accertamenti di rito e denunciato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per gli eventuali provvedimenti di natura amministrativa.

Nel contesto del rafforzamento dei servizi durante la movida, nella notte di sabato, gli operatori della volante hanno controllato un’autovettura ferma con il motore acceso in via dei Pioppi, il conducente è fuggito immettendosi in maniera pericolosa in alcune vie limitrofe. Le volanti hanno poi fermato la corsa dell’auto condotta da un uomo di 24 anni che, sottoposto a test, risultava avere un tasso alcoolemico superiore a quello consentito dalla legge nonché in possesso di 2,14 gr di marijuana. Il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale nonché per la guida sotto l’influenza dell’alcool e sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacente per uso personale.