’Tutto merita un canto’, la silloge poetica di Daniela Feltrinelli

La terza silloge poetica dell’autrice spezzina Daniela Feltrinelli, intitolato ‘Tutto merita un canto’, verrà presentato martedì, alle 17.30, nel salone del Centro anziani di Piazza Brin in via Filippo Corridoni 7. Come le precedenti raccolte, anche questa opera, pubblicata lo scorso dicembre, ha già ricevuto alcuni riconoscimenti in diversi concorsi letterari. Nella premessa, la poetessa si pone una domanda: "Sessanta poesie possono racchiudere il segreto di un’esistenza? Possono svelare segreti, carpire il senso, dischiudere il mistero dell’esistenza? Sessanta poesie cercano una risposta, provano a dare una risposta sfiorando il centro del problema. Siamo al mondo per porci delle domande, cerchiamo invano di rispondere e qualunque sia la nostra storia non ci riusciremo. Non resta che osservarci e analizzare il nostro modo di vivere, il modo di affrontare le mille evenienze, le mille circostanze che incontriamo vivendo, le nostre e quelle degli altri nostri simili. Siamo al mondo per vivere e per guardarci intorno, per sentirci connessi al mondo, per scoprirlo crescendo, per ammirarlo e ringraziare di questa avventura". Dalla riflessione sulla nostra esistenza e sull’universo nascono queste sue poesie. "Nella speranza di una piena condivisione con i lettori e le lettrici, nella ricerca di una condivisione e di una lettura comune che aiuti ad indagare, a capire, a sollevare domande, a provare la meraviglia e l’incanto, ad apprezzare ogni aspetto, ogni particolare del ‘tutto’ che ci circonda, per sentirci grati alla nostra esistenza e ad essa intonare un canto". Ma nelle sette sezioni del libro trovano posto anche i paesaggi marini e terrestri a cui l’autrice si sente legata da un’intima connessione e più di una lirica è stata dedicata alla sua amata isola Palmaria. A presentare la raccolta sarà Giuseppe Rudisi, mentre Marilena Milani leggerà alcune poesie di Daniela Feltrinelli. Sarà presente il pittore Nicola Perucca, autore dell’opera della copertina. Ingresso libero.

m. magi