“Tutti vivi”, opera da una storia vera

Inizierà alle 20 un evento speciale alla Skaletta Rock Club, dove questa sera farà tappa lo scrittore Valerio Millefoglie, che presenterà il suo nuovo libro "Tutti vivi". Non una semplice opera letteraria, ma "un libro che suona" in cui i protagonisti - Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, Costantino Merli e William Pagani - si presentano al lettore con le loro canzoni, le loro voci, le loro foto e le parole. Testimonianze e eredità, perché nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2022 i quattro amici poco più che ventenni hanno finito prematuramente la loro avventura su questa terra: in una notte dalla nebbia fittissima, sono scivolati nel fiume Trebbia, nel piacentino, a bordo della loro auto, e annegati. Una tragedia realmente accaduta, da cui Millefoglie, scrittore e giornalista e, come ama definirsi, uno che di mestiere "sente le voc" li fa parlare, raccontando le loro vite. L’autore è andato alla ricerca della loro memoria, riuscendo a restituircela viva, non solo come ricordo dei ragazzi. L’evento, riservato ai soci Arci, si aprirà con un buffet.