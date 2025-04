Tutti in sella per la pedalata di 'Bicincittà' della Uisp

La Spezia, 29 aprile 2025 - Domenica 11 maggio alla Spezia ed in altre 44 città e borghi italiani si svolgerà l'edizione 2025 della Bicincittà.

Bicincittà è organizzata da Uisp La Spezia e Val di Magra con patrocinio del Comune della Spezia e l’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo civico dall’assessore allo sport Alberto Giarelli, da Alessandro Sturlese, presidente Uisp La Spezia e Val di Magra aps e Andrea Dreini, responsabile grandi iniziative.

'Bicincittà' è una manifestazione dedicata agli amanti della bicicletta e a tutti coloro che vogliono passare un paio d'ore insieme alla riconquista degli spazi urbani. Pedalare insieme per socializzare, per riscoprire con lentezza le nostre città, i nostri spazi, pedalare tutti insieme, in città diverse lontanissime tra loro ma uniti perché è questo che lo Sport riesce a fare.

Bicincittà infatti è una pedalata aperta a tutti, non competitiva, che si svolge su distanze variabili dai 5 ai 20 chilometri con ritrovo fissato solitamente nel centro storico delle città: si parte tutti insieme e in molti casi si toccano siti simbolici importanti e si ritorna nel luogo di partenza, dove vengono allestiti ristori, feste e esibizioni di varie attività sportive.

La Bicincittà alla Spezia si terrà domenica 11 maggio con partenza alle 10 da piazza Brin e si articolerà con una pedalata cittadina a ritmo lento che si snoderà lungo le vie cittadine per ritornare in piazza Brin. Ci saranno poi anche i giochi per i bambini; giochi con le biciclette e vecchi giochi, da riscoprire e molto divertenti!

Prima e dopo la pedalata verranno organizzati dei giochi per i bambini: la classica gimkana, il tiro ai barattoli e altro.... con piccoli premi! In piazza Brin sarà allestito un punto di ristoro offerto dai partner dell’iniziativa.

Questo il percorso: Partenza da Piazza Brin, Corso Cavour, Viale Aldo Ferrari, Rotonda Montegrappa, Via N. Sauro, Via Baracchini, Via dei Pioppi, Viale Fieschi Attraversamento Viale Amendola, Viale Garibaldi, Via Gramsci, Via Chiodo vs. Piazza Chiodo, Piazza Chiodo (giro intorno Monumento Cavour), Via Chiodo, Via Tommaseo, Via Don Minzoni, Via XX Settembre, Via XXIV Maggio, Piazza Europa (lato Camera di Commercio), Via Vittorio Veneto, Via XX Settembre, Viale Mazzini, Via Diaz, Via Chiodo, Corso Cavour, Via Biassa, Via Colombo, Via dei Mille, Corso Cavour, Arrivo in Piazza Brin.

Le quote d'iscrizione sono 7 euro (adulti), 5 (bambini fino a 11 anni), quote agevolate per i gruppi familiari. Con l'iscrizione verrà consegnata la t-shirt della manifestazione. Le iscrizioni potranno essere effettuate presso gli uffici Uisp della Spezia fino a venerdì 9 maggio e poi il giorno stesso della manifestazione a partire dalle 9.

La manifestazione, che vede il patrocinio del Comune della Spezia, viene realizzata grazie alla collaborazione con l'Avis Comunale della Spezia e grazie al contributo di: Coop Liguria, Confartigianato La Spezia, Biroice, Lunezia Dolciaria srl di Baldassini, La Pia La Centenaria, Panificio Santucci, La Bicicletta La Spezia.