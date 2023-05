Tutti in sella con ’Bicincittà’ Fra solidarietà e divertimento

I ciclotappi, il tiro ai barattoli coi volti dei ciclisti più noti, ma soprattutto tante tante biciclette. La trentesima edizione di ‘Bicincittà’ è stato un vero successo. In particolare moltissimi bambini accompagnati dai genitori, pronti a riconquistare gli spazi della città. Un centinaio di appassionati ha partecipato alla biciclettata non agonistica – aperta dal gruppo sportivo ‘Graziano Battistini’ – con lo slogan ‘Diritto alla mobilità’: partenza e arrivo da piazza Brin, in un percorso che si è sviluppato per il centro storico e vie limitrofe, Grande soddisfazione per i promotori della Uisp della Spezia e della Valdimagra (presieduta da Diana Battistini) che ha organizzato con la collaborazione (ormai pluridecennale) dell’Avis Comunale impegnato, come sempre, a sensibilizzare i cittadini sulla preziosa attività dell’associazione per la donazione del sangue. I piccoli ciclisti si sono divertiti anche nella gimkana con simpatici premi e inoltre è stata allestita una vera e propria ‘Ciclofficina Uisp’, messa a disposizione dall’esperto Voltolini, dove chiunque ha potuto imparare i segreti e i trucchi per mantenere alla in perfetto stato la propria bici. Nella kermesse patrocinata dal Comune della Spezia e col supporto di Confartigianato, Coop Liguria, Acam Ambiente, Biroice sorbetti artigianali, Latte Tigullio, Baldassini produzioni dolciarie e Panificio Santucci (con partner istituzionale Marsh assicurazioni), tutti hanno indossato la colorata t-shirt in una giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente e per ricordare alle amministrazioni locali che un’altra mobilità è possibile. Tanta allegria, insomma, con la promessa di essere ancora più numerosi il prossimo anno.

Marco Magi