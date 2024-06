Tutti i volti di Sarzana alla Fortezza. Pronta al decollo la Summer School

Fotograferà i sarzanesi negli spazi interni della Fortezza Firmafede per cercare di estrapolare e raccontare i caratteri identitari di una comunità. Veronica Gaido, fotografa di fama internazionale, a partire dal prossimo fine settimana darà il via a un progetto ambizioso, ideato insieme a Paolo Asti, che si andrà a inserire nella terza edizione della Summer School in programma a Sarzana dal 5 al 7 settembre. "Gente di Sarzana", questo è il titolo della personale di Veronica Gaido che, da venerdì 28 a domenica 30 giugno, ritrarrà gratuitamente le persone che per nascita, adozione o altri motivi compongono la comunità sarzanese. "Ogni scatto sarà preceduto da una serie di domande uguali per tutti – ha spiegato Veronica Gaido – a partire dalle brevi videointerviste, attraverso un lavoro di montaggio, si arriverà al risultato finale che verrà mostrato nell’ambito della Summer School unitamente agli scatti selezionati. Non si tratta di una vera e propria indagine sociologica, ma la volontà è quella di cogliere e racchiudere i caratteri identitari di una comunità che mi aspetto essere contaminata e multietnica".

L’indispensabile inutilità dell’arte è titolo volutamente provocatorio della Summer School, progetto selezionato nell’ambito della Call for Ideas presentato da "Startè" con la direzione scientifica di Umberto Croppi che quest’anno, oltre alla presenza di varie personalità dell’arte italiana che si alterneranno nei vari talk e incontri in programma, potrà contare su ben due mostre. Oltre a Gente di Sarzana, come collaterale della Mostra dell’Antiquariato, nelle segrete e negli spazi esterni della Fortezza Firmafede verrà infatti allestita la personale dello scultore Roberto Rocchi. L’eterno in divenire arriverà quindi a Sarzana direttamente dal Museo del design di Milano e qui verrà arricchita da alcune opere site specific. "Per quest’edizione - ha precisato il presidente di Startè Paolo Asti – abbiamo pensato non solo alla realizzazione di due mostre, ma anche a un’attività capace di coinvolgere la popolazione e non solo gli appassionati e i cultori dell’arte moderna e tutti coloro che desiderano conoscere molti dei processi connessi alla realizzazione di un evento artistico".

"Ci tenevo in modo particolare a fare qui la conferenza perché questo spazio non era ancora stato inaugurato – ha aggiunto l’assessore alla cultura Giorgio Borrini riferendosi alla nuova biglietteria della Fortezza Firmafede -. Finalmente uno spazio adeguato con tanto di bookshop dedicato che si adatta alla sfida che ci siamo posti, ovvero quella di rendere la Fortezza Firmafede uno spazio espositivo di arte contemporanea". E mentre le sculture di Paolo Fiorellini, protagoniste della collaterale della Mostra dell’Antiquariato dello scorso anno, si preparano a emergere e ad essere posizionate in punti strategici della città, Sarzana si prepara a diventare un museo a cielo aperto. Si ricorda che chiunque fosse intenzionato a prendere parte al progetto fotografico Gente di Sarzana dovrà prenotarsi contattando l’associazione Startè al 0187875839 o inviando una mail a [email protected], da cui si potranno ricevere anche i dettagli per la partecipazione alla Summer School.

Elena Sacchelli