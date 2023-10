’Tutte le vie di Strina’: escursione con Lilt e Cai nel segno della solidarietà

Continuano le iniziative congiunte della Lilt provinciale e della sezione spezzina del Cai: domani appuntamento con ’Una montagna di prevenzione’, che prenderà il via alle 10 con l’escursione ’Tutte le vie di Strina’, con partenza alle 10 dal capolinea del 3 Chiappa, da lì le scalinate che intersecano via Genova, La Foce dell’Alta via del Golfo, fino al locale ’Margherita e le sue Sorelle’. Qui si potrà gustare un brunch preparato con cibi salutari, al costo di 20 euro, parte dei quali saranno devoluti alla Lilt. Durante il sentiero, si parlerà con gli esperti riguardo i principali temi legati alla prevenzione: salute, approfondimento e cura in forma itinerante. Per prenotazioni: 3404041046.