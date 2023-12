Tutte le proposte attive per soggetti con disabilità

Proposte del collocamento mirato per diversamente abili dal Centro per l’impiego. Per info e candidature https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 IMPIEGATO Svolgerà mansioni di addetto alla segreteria. Strumenti utilizzati: Pc stampanti, apparecchi telefonici. Sede di lavoro: Follo. Si offre contratto a tempo determinato part time. Capacità di lavorare in modo autonomo, età massima 50 anni. Offerta 51119

1 TECNICO Per la gestione dei progetti. Si richiede diploma di geometra o laurea in ingegneria o architettura o esperto ambientale. Gradita l’esperienza in materia di qualità. Si offre contratto a tempo determinato part time. Necessaria l’abilitazione all’esercizio della professione, l’uso professionale di Autocad e Revit. Zona Sarzana. Offerta 51100