Tutte le emozioni della Supercoppa. Entusiasmo, tifo e colori al Picco: "Bello vedere le nostre beniamine"

Solo il minuto di silenzio in ricordo di Aldo Agroppi ha interrotto il clima di festa che ha accompagnato la Supercoppa Femminile Frecciarossa, dove Roma e la Fiorentina hanno emozionato il folto pubblico sugli spalti del ’Picco’. Tante le maglie viola e quelle giallorosse che hanno colorato i gradoni dei distinti. Dopo l’esibizione di Sarafine, vincitrice di X Factor, l’arbitro internazionale Silvia Gasperotti di Rovereto (’fischietto’ della Serie C maschile) ha dato il via all’incontro. Sono subito partiti i cori, con una nota di merito per i tifosi giallorossi, presenti con il Roma Women Fan Club, che hanno intonato a squarciagola l’inno della propria squadra, facendo venire i brividi a tutti i presenti. Lo sventolare di sciarpe e bandiere e il rullo dei tamburi hanno fatto da sottofondo allo spettacolo offerto in campo. Anche il settore della Fiorentina, presente con il Club Baraonda Viola, non ha mai smesso di incitare le ragazze viola (ieri in maglia bianca). Tanti gli striscioni ’Forza Fiorentina Femminile’ e ’C’è solo l’As Roma’, tanto per citarne alcuni, comparsi durante il match. Numerose scuole calcio presenti al match che hanno pututo respirare l’aria che solo una gara del genere può regalare, con le loro beniamine in campo. E’ il caso delle Under 15 del Colli Ortonovo che hanno le idee molto chiare sul futuro: "Vogliamo dare sempre il massimo – raccontano – per diventare proprio come loro. Valentina Giacinti è la nostra preferita! E vedere una sfida del genere al ’Picco’ è un grande onore".

Anche la Primavera della Fiorentina è sicura nei suoi obiettivi: "Siamo orgogliose di aver scelto questo sport – spiegano le giovani viola – e portiamo avanti il nostro sogno senza mollare mai. L’atmosfera è molto bella ed assistere ad un match di questo livello è speciale in uno stadio così accogliente. Il paragone con il calcio maschile è inevitabile, ma non ha mai rappresentato per noi un problema". Nutrito il seguito di tifosi dalla capitale. "Facciamo parte del club Roma Women e non perdiamo mai una partita delle ragazze. Siamo orgogliose di loro e ancor di più di questa vittoria. Ci vorrà tanto per colmare le differenze con il calcio maschile, ma siamo sulla buona strada, soprattutto perché si sta facendo un buon lavoro di promozione a livello giovanile". Sugli spalti non poteva mancare lo Spezia Women con alcune rappresentanti di prima squadra e Juniores. "Ci fa molto piacere che sia stato scelto proprio il ’Picco’ come teatro dell’incontro. Cerchiamo di ispirarci alle giocatrici più famose per dare sempre il meglio dentro e fuori dal campo. Il nostro sogno? Arrivare in Serie B e vincere la Coppa Liguria Juniores".

Ilaria Gallione