Tutta la magia del Carnevale. In 6000 affollano piazza Verdi

Un oceano di coriandoli, stelle filanti, maschere e soprattutto bambini, tanti bambini. Erano circa seimila le persone che hanno affollato piazza Verdi per la nuova edizione del ‘Carnevale Spezzino’ nel pomeriggio di domenica. Dopo i giochi nel villaggio del Carnevale in piazza Brin della mattina con una grande affluenza, spazio alla sfilata che ha portato le maschere e i carri – preceduti da tanti Maggioloni – dei quartieri cittadini e delle varie Comunità, da quella location fino al palco sul quale si sono esibiti la banda Puccini, il mago delle bolle e dove il sindaco Pierluigi Peracchini ha portato i suoi saluti. La manifestazione è stata organizzata dagli assessorati di Daniela Carli e Lorenzo Brogi, la prima impegnatissima nell’organizzazione. Poi, alla giuria (composta dal patron del Carnevale Spezzino, Marco Tarabugi e Gabriella Crovara) il compito di decretare le mascherine migliori con le proposte più varie, dal simpatico Harry Potter Tommy allo Spiderman Luca. Ma ecco i vincitori, ricordando che hanno partecipato pure i piccoli delle scuole d’infanzia comunali e della ludoteca civica, oltre che a tantissime mascherine libere, tutti presentati dal dinamico ‘Batiston’ Maurizio Damerini (affiancato da ‘Maìa’ Nausicaa Pomini): per la ludoteca, davanti a tutti Swami Castello, per il ‘Castello Incantato’ Byron Penagalvez, Pan Pederobba, Simone Pietrobono, per il ‘Prato Verde’ Amelia Bulai, per il borgo di Marola Paolo Padovano, per il quartiere La Spezia Centro Elisa Magnano, per la Comunità Dominicana Perla Zorilla Valerio, per la Comunità Fass Sonia Mouveata, mentre a trionfare, nelle mascherine libere sono stati i due fratelli Andrea e Alessio Stefanelli che hanno rappresentato i cinghiali, con tanto di rete, prato e giostre, rimasti ‘intrappolati’ al Parco della Maggiolina.

Marco Magi