"Tutelare le famiglie e le fasce più deboli"

C’è l’attenzione al sociale al centro dell’impegno di Federica Giorgi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, avvocato penalista e civilista esperta in diritto di famiglia, volontaria e legale dei centri antiviolenza spezzini e socia fondatrice di Asas, l’associazione locale degli amministratori di sostegno. La sua candidatura alle elezioni regionali è frutto di un impegno che ha sempre dimostrato nei confronti dei suoi concittadini, tanto da aver rifiutato di correre nella lista del Movimento alle regionali del 2020 per portare a termine il mandato di consigliere comunale conferitole dai sarzanesi.

Quali sono le priorità per rendere la Liguria una regione più giusta?

"La Liguria è la regione più anziana d’Italia e una fra quelle con i tassi più bassi di natalità e il motivo è che non esistono incentivi concreti per chi vuole fare figli. A ciò si unisce la mancanza di opportunità, sono tantissimi i giovani che per motivi lavorativi si trasferiscono altrove".

Cosa fare quindi?

"Mettere le persone in condizione di poter lavorare e crearsi una famiglia dove sono nati: riducendo le rette per gli asili nidi, istituendo un fondo regionale per le giovani famiglie che vogliono acquistare una casa e promuovendo forme di abitare condiviso. Penso anche ai genitori separati che si muovono fra mille difficoltà. Per le tantissime donne che hanno un’inadempimento colposo per il mantenimento da parte dell’ex marito. Se sarò eletta mi batterò per promuovere un fondo di garanzia a livello regionale, ma anche ad andare in contro a chi non può lavorare per altri motivi".

In che modo?

"In Liguria è già riconosciuta la figura del caregiver, chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti o dei propri figli. Credo che queste persone vadano sostenute maggiormente, con un supporto economico e psicologico concreto".

Cos’altro?

"Battersi per il salario minimo garantendo ai lavoratori impiegati nei contratti d’appalto regionali condizioni e una retribuzione dignitosa, e difendere la sanità pubblica potenziando il San Bartolomeo e portando a termine la costruzione del Felettino".

Elena Sacchelli