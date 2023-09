Turisti trovano un cacatua rosa in mare, i carabinieri cercano il proprietario

La Spezia, 4 settembre 2023 - Consegnato ai carabinieri forestali spezzini un esemplare di pappagallo cacatua rosa recuperato in mare: si cerca il proprietario.

Ai militari del nicleo Cites della Spezia, lo hanno portato i volontari dell’Oasi Lipu di Arcola: si tratta di un pappagallo cacatua rosa (cacatua roseicapilla) recuperato in mare da alcuni turisti nella giornata di ieri.

L’animale, tutelato dalla normativa Cites, come riferiscono i carabinieri, è in buone condizioni di salute ed è provvisto dell’anello di identificazione. Attualmente l’uccello, che in natura è diffuso in Australia, si trova ricoverato nei locali del nucleo Cites spezzino in attesa che il legittimo proprietario prenda contatti al numero telefonico 0187 21847 oppure 0187 256792 per riacquisirne il possesso. Nel caso che nessuno si facesse vivo, il pappagallo sarà consegnato ad un centro di recupero.

m. magi