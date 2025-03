Turismo sostenibile. Cinque Terre al lavoro

Si allarga la rete delle associazioni aderenti al protocollo d’intesa sulla Carta europea per il turismo sostenibile nel Parco delle Cinque Terre. Nell’ultima riunione del tavolo di confronto organizzata dall’ente di Manarola per fare il punto sulla stagione alle porte e sulle strategie mirate a una gestione turistica più equilibrata e responsabile, le Pro loco di Riomaggiore e Corniglia hanno manifestato la propria intenzione di aderire al protocollo già sottoscritto da Pro loco Monterosso, Consorzio turistico Cinque Terre, Pro loco Vernazza, Consorzio In Manarola, associazioni Ospitalità nelle Cinque Terre e Uniti per Corniglia.

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi chiave legati alla gestione dei flussi turistici, alla valorizzazione delle strutture aderenti e all’implementazione di iniziative per migliorare la qualità dell’accoglienza nelle imprese che hanno scelto il percorso del Marchio di qualità ambientale del Parco Cets fase II. Durante la riunione è stato presentato il prototipo della targa Cets identificativa delle strutture aderenti, al’interno delle quali sarà anche collocato anche un totem informativo per comunicare ai visitatori iniziative, corretta fruizione, servizi e agevolazioni, accessibili tramite qr-code.

Illustrate poi le novità sulle Cinque Terre Card strutture ricettive Cets, che avranno un logo distintivo per facilitarne il riconoscimento e consentire l’accesso alla Via dell’Amore; proposta una lieve rimodulazione delle tariffe, sempre a prezzi agevolati per gli ospiti delle strutture certificate. Nel corso della riunione il Parco ha confermato l’intenzione di riproporre il senso unico sul sentiero Verde Azzurro tra Monterosso e Vernazza nei periodi di maggiore afflusso.

"Sono soddisfatto della grande partecipazione e, soprattutto, dello spirito propositivo delle associazioni. Grazie a questa forte motivazione possiamo avvicinarci all’obiettivo di un turismo responsabile. La sinergia tra il Parco e le associazioni è fondamentale per garantire questo percorso" ha detto il presidente del Parco, Lorenzo Viviani.