Tunnel trasformato in discarica: c’è anche una vasca da bagno

PIANAZZE

Non bastava la spazzatura abbandonata un po’ ovunque, all’ingresso del sottopasso alle Pianazze ora c’è anche una...vasca da bagno, che mani ignote hanno lasciato lì anzichè smaltirla secondo le regole. E il comitato dei cittadini ’Le Pianazze nel cuore’ (rappresentato dal portavoce Giuseppe Mori) protesta per il degrado in cui versa il tunnel che doveva essere sistemato per garantire il camminamento alle persone del quartiere, ma che invece è diventato una discarica a cielo aperto: "I new jersey in cemento vengono spostati da non si sa chi per far passare più agevolmente i mezzi di grosse dimensioni – spiega Mori – così ai pedoni non resta spazio per passare. Inoltre troviamo di tutto, sacchetti, immondizia di ogni genere, adesso anche una vasca da bagno: non era questo che volevamo, quando abbiamo parlato di un marciapiede intendevamo ben altro". A questa situazione si aggiunge il problema della convivenza con l’azienda che tratta rifiuti nella zona industriale. "Notiamo un continuo via vai, il lavoro sta aumentando – prosegue Mori – vediamo passare tanti container. Avevamo avuto la promessa da parte dell’amministrazione comunale che ci saremo visti prima della fine di settembre ma stiamo ancora aspettando questo appuntamento: chiediamo di nuovo l’incontro con l’amministrazione". Terzo punto, il tema antenne sul quale il comitato ’Le Pianazze nel cuore’ chiede chiarezza "su quali zone saranno di libera occupazione per gli impianti di telefonia".

C.G.