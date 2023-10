Tunnel di Velva, scattano i lavori. Dal 23 ottobre stop alla circolazione

Prima la chiusura notturna, poi quella totale per tre mesi e mezzo. Prenderanno il via nella serata di mercoledì 27 settembre i lavori straordinari di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti elettrici del tunnel Madonna della Guardia a Velva (tra Castiglione Chiavarese e Maissana), che si sviluppa per circa 2,1 chilometri sulla statale 523 ‘Delle Cento Croci’ (un investimento da parte di Anas di circa 29 milioni e 700mila euro). "Dopo un confronto tra tutti gli enti coinvolti si è arrivati ad una riorganizzazione del cronoprogramma dei lavori, per ridurre al minimo i contraccolpi per gli utenti e il servizio di trasporto pubblico – spiega l’assessore regionale Giacomo Giampedrone –. I disagi ci saranno, soprattutto nei 105 giorni di stop totale al transito, ma siamo di fronte ad un intervento assolutamente necessario per rendere la galleria più sicura ed efficiente". Nello specifico, dal 27 settembre fino al 6 ottobre il tunnel sarà dunque chiuso al traffico nella fascia oraria 22-6, in modo da permettere ad Anas lo scavo degli spazi necessari alla posa di alcuni cavidotti. Dal 7 al 20 ottobre la galleria sarà a disposizione di Enel distribuzione per inserire i cavi e realizzare i collegamenti con il resto dell’impianto elettrico. In questa fase dei lavori, che riguarderanno una sola corsia, il tunnel sarà aperto al traffico anche negli orari notturni, ma con un senso unico alternato, che sarà regolato da semafori posti ai due sbocchi della galleria. Il 20 e il 21 ottobre il traffico sarà invece regolare, con doppio senso di marcia sia diurno che notturno, prima della chiusura totale in programma il 23 ottobre. In questa fase saranno eseguiti i lavori di sistemazione delle opere idrauliche, il rivestimento della galleria, l’installazione e l’implementazione delle opere impiantistiche e altri interventi strutturali. Nei mesi stop al traffico la viabilità sarà garantita dal passaggio attraverso la Sp 40, alcuni tratti della strada comunale di Maissana del Santuario di Velva e la Sp566.