Tubo ko al depuratore Sommozzatori all’opera

Cinque sommozzatori per riparare la condotta a mare del depuratore: a Monterosso, è una corsa contro il tempo quella dei subacquei specialisti per ripristinare la tubatura situata al largo del borgo. Una criticità che era stata ormai individuata da diversi giorni grazie all’intervento di Acam Acque, l’ente che gestisce gli impianti, che ha effettuato un sopralluogo sul territorio, con l’indagine che ha permesso di accertare che la causa del problema al sistema di depurazione delle acque nere era da ricondursi esclusivamente alla rottura della condotta a mare, "molto probabilmente danneggiata da una mareggiata" fanno sapere dal Comune di Monterosso, dove si sottolinea che "gli uffici comunali e il gruppo Acam hanno collaborato per programmare il ripristino della condotta, incluso l’intervento dei sommozzatori. Le condizioni del mare troppo agitato non hanno permesso di procedere immediatamente. Tuttavia, è stata attivata una sorveglianza costante per monitorare la situazione e garantire che i lavori di riparazione venissero effettuati il più presto possibile". Durante l’ultimo sopralluogo, effettuato l’altro ieri, è stato confermato che la rottura della condotta era la causa del problema: il depuratore, autorizzato per lo scarico dall’ufficio provinciale "funziona correttamente e il bypass (lo scarico ausiliare, cosiddetto ‘troppo pieno’; ndr) non è mai entrato in funzione" affermano dal municipio. "Crediamo sia importante informare la cittadinanza sugli sviluppi per evitare confusione causata da informazioni errate. È nostro obiettivo garantire la tutela della salute e della bellezza del nostro territorio, in collaborazione con tutti i cittadini" rilancia l’amministrazione comunale di Monterosso, guidata dal sindaco Emanuele Moggia.