Tripletta di Verde nel derby con la Fezzanese

Spezia

5

Fezzanese

2

SPEZIA (schema 3-4-3): Mascardi, Benvenuto, Hristov, Giorgeschi, Vignali, Degli Innocenti, Corradini, Reca, Verde, Esposito F., Di Serio. A disp. Aurelio, Candelari. All. D’Angelo.

FEZZANESE (schema 3-4-3): Pucci (50’ Andreoli), Galloro (36’ Salvetti), Gabelli (36’ Stradini), Del Bello, D’Alessandro, Selimi, Campana (44’ Roncarà), Cantatore (36’ Nicolini), Geraci (36’ Smecca), Lunghi (50’ Rosati), Mulattieri (51’ Sacchelli). A disp. Bruccini. All. Rolla.

Arbitro: Calzolari di Albenga (assistenti Cucchiar della Spezia e Tranchida.

Marcatori: 11’, 23’ e 56’ Verde; 16’ Gabelli; 39’ Esposito F.; 46’ Di Serio; 53’ Del Bello.

FOLLO - Lo Spezia calcio in vista dell’esordio in Coppa Italia di lunedì sera alle 20.45 sul campo della Salernitana ha disputato due amichevoli ieri pomeriggio al comunale di Follo schierando due squadre diverse. Nella prima gli aquilotti si impongono per ben 6-1 sulla Primavera bianca in una partita in famiglia nella quale hanno evidenziato un’ottima condizione. I ragazzi di Luca D’Angelo sono andati a segno con Candela e Soleri autori di una pregevole doppietta, le altre marcature portano la firma di Muhl e Falcinelli. Il gol della bandiera dei giovani porta la firma di Ferrazza. Lo Spezia si schierava con lo schema 3-5-2 con Sarr, Wiesniewski, Mateju, Muhl, Elia, Esposito S., Bandinelli, Aurelio, Candelari, Falcinelli, Soleri.

Nella seconda partita lo Spezia affronta la Fezzanese in un interessante derby provinciale tra le due maggiori rappresentanti calcistiche spezzine militando una in serie B ed una in D. Ebbene lo Spezia dall’alto della sua maggior qualità tecnica si è imposto per 5-2 trascinato da un Verde veramente incontenibile e immarcabile, autore di una splendida tripletta e di altre belle giocate. Buona comunque anche la prova dei fezzanoti alla prima partita ufficiale contro un forte avversario. I fezzanoti non hanno potuto schierare il loro giocatore più rappresentativo l’ex aquilotto Bruccini infortunato in panchina. La partita visto il gran caldo si è svolta in due tempi di 35 minuti. In avvio al 2’ Benvenuto va via sulla destra e crossa per Francesco Esposito che con una spettacolare rovesciata mette di poco a lato. All’11’ sblocca Verde con un gran destro dal limite. Al 15’ Hristov di testa mette di poco alto su corner di Verde. Poco dopo al 16’ pareggia Gabelli che approfitta di un maldestro rinvio di piede di Mascardi che colpisce Hristov. Al 18’ Reca dal limite impegna Pucci. Al 21’ Geraci manca la deviazione vincente da due passi su cross di Gabelli smarcato da Cantatore. Al 23’ Verde riporta in vantaggio lo Spezia da sottomisura sfruttando un bel cross di Di Serio scattato sul filo del fuorigioco. Al 39’ il tris di Francesco Esposito di testa su corner di Verde. Al 46’ il poker di Di Serio dopo un bello spunto in velocità. Al 48’ il neoentrato Roncarà impegna dalla distanza Mascardi. Al 53’ Del Bello con un potente destro dal limite, su assist del subentrato Smecca, sigla il secondo gol fezzanoto. Al 56’ Verde sigla la sua personale tripletta su preciso cross di Reca. Intanto oggi pomeriggio alle 14 sulle pagine ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti, instagram.com/LegaDilettanti e facebook.com/LegaDilettanti, verranno pubblicati i calendari dei vari gironi di serie D.

Paolo Gaeta