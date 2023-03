Trilogia thriller di Melania Alle stampe il libro ’Mia’

Mia è una ragazza che vive una situazione complicata e conflittuale con il fratello Giorgio, un disadattato alcolista che ha alle spalle, come la sorella, una tragedia familiare. È lei la protagonista di ‘Mia’, il personaggio principale è quello che dà il titolo al libro, il primo di una trilogia thriller scritta da Melania Corradini, spezzina appassionata del genere giallo-noir. Oltre trecento pagine di una storia avvincente, a tratti cupa e angosciante, ma non priva di momenti di ironia che si alternano alla suspense. Nel romanzo l’autrice Melania Corradini tratteggia e intreccia le storie dei molti personaggi, che si muovono nelle strade e nei luoghi di Spezia e della sua provincia., Lo scenario è quello di violenti omicidi di prostitute: un serial killer si aggira per la città. Le indagini sono condotte da un commissario e dal suo vice, in una sequenza di colpi di scena che rendono difficile scoprire l’identità dell’assassino. Ma nel dipanarsi della storia emergono le caratteristiche dei personaggi, a cominciare dal commissario e dal suo vice spesso in contrasto. "I due saranno personaggi centrali anche negli altri due romanzi della trilogia", anticipa la scrittrice. Intorno a loro si intrecciano le storie di altri personaggi: un avvocato, sua moglie e il figlio, il medico legale e la moglie, un’amica di Mia e altri ancora. Il romanzo non è solo un giallo, ma una profonda analisi psicologica dei vari personaggi che si muovono nella città. Passione, suspense, angoscia, paura e imprevedibilità danno vita a un intreccio che trascina il lettore fino alla fine. Per saperne di più e prenotare una copia del romanzo si può visitare la pagina Facebook dedicata, ‘romanzo Mia’. Melania Corradini è nata e vive alla Spezia. Da grande amante degli animali ed impegnata attivamente per i loro diritti, ha scritto diversi racconti con amici pelosi come protagonisti, per evidenziare i numerosi tipi di sfruttamento a cui sono sottoposti.

Marco Magi