Tributo ai leader dei ’Nomadi’

Un vero e proprio tributo ad Augusto Daolio, leader del famoso gruppo dei Nomadi prematuramente scomparso nell’ottobre del 1992, è in programma domani al Teatro Palmaria del Canaletto. ‘Anche noi siamo Nomadi’ è il titolo dello spettacolo ideato dall’Acim e dal suo direttore artistico Claudio Barone con brani che vanno dal 1966 al 1992, ovverosia quelli interpretati dalla voce del grande artista scomparso. Saliranno sul palco, a partire dalle 21.15, la Piccola Orchestra dell’Acim con lo stesso Claudio Barone, a seguire la presenza del cantautore spezzino Riccardo Borghetti accompagnato dal Nucleo Estemporaneo, gli Shade Healers con la voce di Simona Mongatti, gli Sky Dogs di Nello Diofili con ospite Giampiero Cocconi e il Trio Pop con ospite il maestro Ilaria Biagini. La presentazione e voce recitante è affidata a Elisa Romano e le immagini sono di Enzo Barone. Tra l’altro, ricordiamo volentieri Augusto Daolio con i suoi Nomadi, in concerto in un tendone in piazza Europa, nel 1991, un momento bellissimo. Il costo del biglietto è di 15 euro con posto numerato. Per contatti prenotazioni e vendita è possibile rivolgersi direttamente nel negozio Resta Strumenti Musicali di corso Nazionale allo 0187 503010 oppure ai numeri 328 2289015, 340 5685136 e 338 1902343.

m. magi