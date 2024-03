Tributo a Vasco con la Roxy Bar Band

Il concerto della ‘band dei record’, quello di stasera allo SmooD – Sign Music Desk di Ceparana. È di scena la Roxy Bar Band, tributo a Vasco Rossi, nata nel 1998, con cantante e leader fondatore Stefano Ricci (art director del locale ceparanese). Dopo varie vicissitudini l’anno della ripartenza è quello scorso con i chitarristi Maury Casani ed Emi Manuguerra, poi Nicky Santini alle tastiere, col reintegro in squadra del bassista Filippo Bassman Paglione, a cui si aggiunge il batterista Guido Carli. Con questa lineup, arricchita ulteriormente delle guest star Solieri & Braido, hanno conquistato le grandi piazze nella scorsa estate e portando folle oceaniche sotto il palco dei loro spettacoli. "A suon di sold out – dichiara Ricci – abbiamo supeato alcuni giganti della musica italiana nello stesso cartellone. Per farvi un idea: con Eugenio Finardi 1200 persone circa, per Francesco Baccini 900 persone, per la Roxy Bar Band 3.800 persone". Per chi non riuscirà a partecipare al concerto di stasera, è già stata predisposta un’altra data, sabato 1° giugno, ultimo giorno prima della chiusura estiva dello SmooD. Il concerto inizia alle 22, dalle 20.30 la cena. Info al 328 7671213.