Tributo a Paul McCartney: i White Wings in concerto a Ceparana

Paul McCartney torna allo SmooD - Sign music desk di Ceparana grazie ai White Wings. Appuntamento stasera, a partire dalle 22 (in precedenza, alle 20, la cena) per ascoltare tanta buona musica in tributo a McCartney, che ha raggiunto la fama internazionale come cantante bassista dei Beatles insieme a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Insieme a Lennon formò la coppia di compositori di maggior successo di tutti i tempi, scrivendo alcune delle canzoni più acclamate nella storia della musica contemporanea.

Dopo lo scioglimento dei Beatles, formò i Wings con la sua prima moglie, Linda Louise McCartney. Sul palco del locale di via Vecchia saliranno, giunti da Genova, Mark Aixer (voce e vari strumenti), Luciano Rossi (basso) Davide Canazza (chitarra), Roberto Ferrari (tastiere) e Enrico Fiorito (batteria). Il loro repertorio va dalle immortali canzoni dei Beatles, fino ai successi degli Wings e della carriera solista di Paul.

Ulteriori informazioni disponibili contattando il 328 7671213 (anche per le prenotazioni).