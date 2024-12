Arriva allo SmooD - Sign music Desk di Ceparana la più grande tribute band degli 883. Il locale di via Vecchia, stasera a partire dalle 22 (con cena dalle 20) dà il benvenuto agli Harley Max, band proveniente da Ferrara, che scalderà l’atmosfera come meglio non si potrebbe. Lo SmooD è pronto a sognare sulle note dei successi intramontabili di Pezzali & co. Con i primi due album, ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’ e ‘Nord sud ovest est’, gli 883 si sono distinti nel panorama pop italiano per i testi giovanili ed originali , diventati un’icona degli anni 90 in Italia. Gli Harley Max sono stati fondati nel 2014 per mano del bassista che ha visto crescere la band fino al professionismo. I componenti sono: Rudy Mariani alla batteria, Davide Fogagnolo al basso, Ares Savioli alle tastiere, Tommaso Pellegri alla chitarra e Samuele Bindini alla voce.

Info al 328 7671213.