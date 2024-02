Tribunale in lutto per Simonetta La Fragola

Profondo cordoglio per Simonetta La Fragola, funzionaria dell’ufficio personale del tribunale scomparsa a 59 anni. Il presidente del tribunale Diana Brusacà ha voluto esprimere un pensiero per lei: "Il personale amministrativo e giudiziario del tribunale della Spezia ricorda con immenso affetto Simonetta La Fragola. Persona luminosa ed essenziale, dalla tempra indicibile. Ci ha fatto forza nel momento più delicato per lei, quando avremmo dovuto essere noi a sostenerla. Ancora una volta ci ha rivolto il suo sorriso gentile per proteggerci. Una di quelle rare persone che ti sembra di avere conosciuto da sempre; ci lascia con tanti ricordi. La sua presenza garbata, la sua semplicità, la sua dedizione al lavoro e la sua costante disponibilità sono stati d’esempio per tutti noi. E’ riuscita a costruire intorno a sè stima, amicizia e tanto affetto. A volte quando una persona ti è sempre vicina, sembri non accorgerti di quanto valga; le sue qualità diventano scontate tanto riempiono la vita di una comunità ed è solo quando questa persona scompare che l’assenza ci assale e ci manca tanto quello che appariva scontato. Aver lavorato con lei, condiviso attimi, problemi ed emozioni è uno dei tanti regali che Simonetta lascia al nostro tribunale. Senza retorica e con profondo rimpianto. L’intero tribunale si stringe intorno alla sua cara famiglia. Ciao Simonetta, sarai dove sei sempre stata. Accanto". Il funerale stamani alle 11 nella chiesa dei santi Giovanni e Agostino.