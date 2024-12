Triade di concerti con l’Unione corale

È la più antica istituzione musicale cittadina: nata il 20 febbraio 1919 dalle fusioni delle corali ’La Spezia’, ’Giuseppe Verdi’ e ’Gioacchino Rossi’, si è poi radicata nella storia cittadina del primo Novecento e da allora opera ininterrottamente nell’ambito della promozione, dello studio e della diffusione della musica. Al punto che, attraverso la consultazione del suo archivio storico, si può leggere in qualche modo anche l’evoluzione della città. Il forte legame tra l’Unione corale spezzina e il territorio si rinnova anche quest’anno con una triade di concerti: si parte giovedì alle 21, con il Concerto di Natale nella chiesa di Nostra Signora della Salute in piazza Brin; si prosegue sabato 21 alle 11, con un secondo appuntamento nel Palazzo municipale di Lerici; e poi il 5 gennaio alle 15, nell’oratorio di Sant’Antonino e San Rocco a Varese Ligure, con un’esibizione nell’ambito della terza edizione della rassegna ’Armonie corali liguri’. In tutte e tre le occasioni il coro sarà diretto dal maestro Sergio Chierici.