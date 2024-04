Tresconi nello staff che organizza il festival ’Lucca Città di Carta’

L’arcolana Daniela Tresconi, è entrata a tutti gli effetti a far parte dell’organizzazione del Festival nazionale Lucca Città di Carta (27 e 28 aprile), giunto quest’anno alla sua terza edizione. Dopo i primi due anni di collaborazione esterna, l’autrice e giornalista è divenuta una dei soci fondatori dell’omonima associazione che cura l’organizzazione del Festival, nonché responsabile della segreteria di direzione e rapporti istituzionali. "Una gran bella sfida che ho accettato con piacere – dichiara Tresconi –. Ringrazio Romina Lombardi e Alessio Del Debbio direttori del festival, per l’invito e la fiducia nei miei confronti. Vivere l’organizzazione di un evento di tale portata è faticoso ma anche elettrizzante. I rapporti con gli autori, le case editrici, seguire la direzione artistica, scegliere gli eventi e i laboratori, ti catapulta in una dimensione culturale di alto livello e ti aiuta a crescere professionalmente. Due case editrici spezzine mi hanno seguito, la Gd Edizioni di Sarzana e il Filo di Arianna della Spezia. L’associazione sarzanese Senza Tempo si esibirà con una rievocazione storica domenica 28 aprile e anche Sara Rattaro ha accettato il mio invito di portare un po’ di Liguria al festival, ma soprattutto ringrazio Marco Buticchi, che ha sostenuto il festival fin dalla sua prima edizione e quest’anno sarà nuovamente presente in una veste insolita, curando un laboratorio gratuito di scrittura sul romanzo di avventura". Dal mondo del giallo con gli scrittori Gian Andrea Cerone e Marco Vichi, alla grande narrativa con Marcello Fois e Sara Rattaro, dalla storia ‘a portata di giovani e social’ con Matteo Rubboli alla filosofia moderna con Paolo Ercolani, per approdare al cinema con Cecilia Dazzi, ospite speciale di un convegno dedicato alla parità di genere. Oltre ai grandi ospiti già citati, la manifestazione prevede un calendario di eventi collaterali per bambini e ragazzi, mostre, laboratori di scrittura, laboratori di stampa e oltre 80 stand tra editori, artigiani e artisti.

m. magi